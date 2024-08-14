Eskişehir’deki bıçaklı saldırgan Nazi kaskını internetten almış

Eskişehir’de maske takıp sokakta önüne geleni bıçaklayan saldırganın kullandığı Nazi kaskını yurt dışından temin ederken yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Eskişehir’deki bıçaklı saldırgan Nazi kaskını internetten almış

Geçtiğimiz gün hücum yeleği, Nazi kaskı ve gözlük takıp karşısına çıkan 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli işe giden bir polis memurunun müdahalesiyle yakalanmıştı.

Şüphelinin yurt dışından sipariş ettiği yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskıyla ilgili bir forum sitesinde yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Eskişehir’deki bıçaklı saldırgan Nazi kaskını internetten almış - 1

Bıçaklı saldırganın 2. Dünya Savışı’nda Alman ordusunda kullanılan Çelik Kaskı internetten 2 bin 314 liraya satin aldığı ve bunun için yazışmalar yaptığı belirlendi.

Tepebaşı Uluönder Mahallesi'nde Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda K., insanlara bıçakla saldırarak 5 vatandaşı yaralamıştı.

 Olay yurt genelinde büyük yankı uyandırırken, o şahsın saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden şüpheli, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı. O başlığı açan kişinin 'de gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptığından habersiz olan diğer kullanıcılar ise 'Skreewie' kullanıcı isimli şahsın kendilerine yönelttiği soruları cevapladı. Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi.

Eskişehir’deki bıçaklı saldırgan Nazi kaskını internetten almış - 2

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