Eskişehir'deki düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltında
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki düğünde sigara içirilen 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sosyal medyada annesinin kucağında sigara içen çocuğun görüntüleri büyük tepkiye yol açtı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Emek Mahallesi'nde düğün merasiminde çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alınan anne S.B. emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesine getirilen S.B'nin işlemleri sürüyor.
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