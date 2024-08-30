Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

M.R.O. idaresindeki 26 GR 660 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta ters yönde ilerleyen O.D. (64) yönetimindeki 43 PB 907 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleriyle araçlardaki yolcular Mehmet Ali Kale (89), M.E.O. (8), M.F.O (8) ve F.K. (84) yaralandı.

Sağlık ekipleri, Kale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, 5 yaralı ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kale'nin cenazesi, incelemelerin ardından Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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