Yüreğimiz de yandı: Eskişehir'deki yangında 10 şehit

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi ve sivil toplum gönüllüsü şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 kişinin aniden yön değiştiren yangının içerisinde kaldığını belirterek, "Tedavi gören 5 orman çalışanı ile 5 Akut mensubu hayatını kaybetti. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağolsun" dedi. Yumaklı, 14 kişinin tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. İş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele veriyor.Yangına 5 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan 1 orman işçisi elinden yaralandı. Ekiplerin yanına koşarak gelen ve ‘yanıyorum’ diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık durumu iyi olan ve yanan eli nedeniyle yaralı olan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, birçok farklı noktada devam eden küçük yangınları söndürerek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.



"HABER ALAMADIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR"



Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi. Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” dedi.

YARALILAR KURTARILDI

Öte yandan soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda yangının ortasında kalan ekipteki bazı görevliler yaralanırken, bazı görevliler kayboldu. Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 12 kişirir sığındıkları mağaradan kurtarıldığı öğrenildi.

Yaralılar, pikaplarla kordinasyon merkezine getirilerek, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. O.D., B.A., M.K., H.E., K.D., H.T. isimli 6 yaralının Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildiği, yaralılardan 3'ünün taburcu olduğu, diğer 3 yaralının da durumlarının iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edileceği aktarıldı. Eskişehir'e sevk edilen 6 yaralıdan 1'inin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayıp görevlilerin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.



ACI HABER GELDİ: 10 ŞEHİT

Kayıp olan ve alevlerin arasında kalan 11 orman işçisinin şehit olduğu öğrenildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatipoğlu şunları kaydetti:



"Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok.



Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz.



Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Hatipoğlu daha sonra şehit sayısının 10 olduğunu açıkladı.

YUMAKLI: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tedavi altındaki 24 kişiden 5 orman çalışanı ile 5 Akut mensubu hayatını kaybetti. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağolsun" dedi. Yumaklı, 14 kişinin tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir.



Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.



Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.



Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum.



Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."