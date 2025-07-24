Eskişehir'deki yangında şehit düşen 5 kahramana veda

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi.



Muharrem Can (42), İlker Onarıcı (54), Tekin Enes Sarıyıldız (24), Bayram Eren Arslan (25) ve Alperen Özcan'ın (22) cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından tören için Çankaya'da yer alan Ahmet Hamdi Akseki Camiine getirildi.

Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törende şehitlerin tabutu başında polisler nöbet tuttu, şehitlerin aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Alperen Özcan'ın naaşı Polatlı İlçesi Kuşçu Köyü'ne, Bayram Eren Aslan'ın naaşı Ortaköy Mezarlığına, İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın naaşları da defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Muharrem Can'ın naaşı ise yarın defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.



Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda AKUT gönüllüsü ve vatandaşlar katıldı.

Üç orman işçisinin cenaze töreninin ise yarın yapılacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLELERE BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınında şehit olan işçiler ile AKUT gönüllülerinin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınında şehit olan işçiler Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel ile AKUT gönüllüleri Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.