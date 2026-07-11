Eskişehir'den acı haber: Silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Çatışmada, ateş açtığı öne sürülen İbrahim Günsel de olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sırasında bir jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı jandarma personeli ile mahalle muhtarının tedavilerinin sürdüğü bilgisi edinildi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: MAKAMI ALİ OLSUN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi'nin açıklamasında, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadeleri yer aldı.

Şehit jandarma personelinin yarın Samsun'un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.