Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı sisle kaplandı

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı ve çevresindeki evler, iş yerleri de sisle kaplandı.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde bugünden itibaren 1 Ocak'a kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sis meydana geleceği belirtildi.



Açıklamada, Eskişehir il merkezi ile güney ve batısında sis, diğer yerlerde pus, Bursa il merkezi, kıyı ve doğu kesimlerinde sis, diğer yerlerde pus, Kütahya il merkezi ve kuzey ilçelerde sis, diğer yerlerde pus, Bilecik il genelinde sis hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.



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