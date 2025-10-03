Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un mal varlığına el konuldu

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan "icbar yoluyla irtikap" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından soruşturma kapsamında; Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve Yekta Niyazi Y.'nin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Söz konusu karar, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik icbar yoluyla irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda, AK Parti'li Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt, İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, belediye çalışanları Yekta Niyazi Y. ve M.S. ile S.G.Ç. gözaltına alınmıştı.

8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. serbest bırakılırken, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen diğer 6 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

AK PARTİ'DEN İHRACI İSTENMİŞTİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Tutuklama kararının ardından Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.



AHMET SUNGUR KİMDİR?



Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu.



1989 yılında Yahşihan Belediyesi'ne memur olarak atanan ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev alan Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.



Sungur, 2024'teki yerel seçimlerde oyların yüzde 41,58'ini aldı.