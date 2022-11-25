'Eskiyen ATM' krizi büyüyor: Paraların iadesi haftalarca sürüyor

Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yenilenmeyen ve arızalı olan bankamatikleri nedeniyle her yıl milyonlarca lirayı bulan meblağın alıkonulması ve bu paraların iadelerinin haftalarca sürmesi vatandaşları mağdur ediyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, Türkiye'de 50 civarında bankanın faaliyet yürüttüğü ve milyonlarca bankamatik kullanıcısı olduğu ifade etti. Koçal, "Arızalı ATM'lerin vatandaşların paralarını alıkoyduğu, hesaplarına geçmediği ve alıkonulan paraların iadesinin de haftalar sürdüğü konusunda yoğun şikayetler alıyoruz" dedi.

"YENİLEMEK BANKALARIN GÖREVİ"

Eskiyen ATM cihazlarının yenilenmesinin ve arızalarının giderilmesinin bankaların görevi olduğunu ifade eden Koçal, bankamatik arızaları nedeniyle alıkonulan paraların iadelerinin de ayrı bir sorun olduğunu belirtti.

"Banka müşterilerinin, tüketicilerin ciddi mağduriyetleri var" diyen Koçal, yapılacak ödemeler kredi kartı, ek hesap, fatura ödemeleri ise bunların ödemesi yapılamadığı için gecikme cezalarıyla tüketici yüz yüze geldiğini ifade etti.

"BANKALAR ZARARI KARŞILAMAKLA YÜKÜMLÜ"

Koçal; bankaların, ATM'lerin alıkoyduğu paraların geciken iade sürelerine göre vatandaşa gecikme bedeli ödemekle, tüketicilerin maddi ve manevi zararlarını karşılamakla yükümlü olduğunu vurguladı.