Eskşehir'de sahipsiz köpek iki çocuğa saldırdı

Tepebaşı Belediyesi sınırları içindeki Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan Büyük Park'a yakınlarıyla gelen K.Ö. (11) ile A.Ö.T. (10), oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.



Köpek tarafından vücutlarının farklı yerlerinden ısırılan 2 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince ambulansta yapılan K.Ö. ile A.Ö.T, kaldırıldıkları Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Hastanede pansumanları ve kuduz aşıları yapılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Sahipsiz köpek saldırısında yaralanan K.Ö'nün teyzesi Nurdan Küflü, gazetecilere, parkın yürüyüş yapmak amacıyla vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edildiğini fakat sahipsiz köpekler nedeniyle bazı kısımları kullanmakta çekindiklerini söyledi.



Yürüyüş yaparken sahipsiz köpeklerden korktuklarını anlatan Küflü, şöyle konuştu:



"Parkın bir kısmına adeta karargah kurmuşlar, oradan geçenlere havlıyorlar. Bugün de 23 Nisan. Biz çocukları parka getirdik. Daha sonra arkadaşıyla dolaşmaya giden yeğenim, tekrar yanıma geldiğinde köpek tarafından kalçasından ısırılmıştı. Bu sabah belediye çalışanları buraya gelmiş ve köpeği alamamışlar. Bu nasıl bir şeydir? Bir şekilde bu köpek buradan alınabilir. Tamam, hayvan hakları var da bu çocukların hakları ne olacak şimdi?"