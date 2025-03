Eslem, Rana şimdi de Murat... Sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı

Önce Hakkari Yüksekova'da Eslem, sonra Konya'da Rana şimdi ise Murat...

Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi’nde ekmek almak için bakkala giden Murat Tutar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.



Köpeklerin, başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı Tutar, ağır yaralandı.



Bakkala giden bir kişi tarafından kurtarılan Murat Tutar, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tutar, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Murat Tutar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"TANINMAZ HALDEYDİ"



Oğlunun bakkala giderken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten evli ve iki çocuk babası Yakup Tutar (34), "Çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi. İlk önce kafasının arkasındaki yaraları fark etmedim. Hastaneye götürmek için arabaya alırken baktığımda derilerin kalktığını gördüm, boğazında diş izleri vardı." dedi.



"Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler." diye konuşan baba, çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

BAKAN TUNÇ: ASLA GÖZ YUMULMAYACAK



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Sahip hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğuna dikkat çeken Tunç, "Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir." dedi.



Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyelerin ve il özel idarelerinin sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumlu olduğunu hatırlatan Tunç, "Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.



Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekleyen Tunç, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını duyurdu.



Tunç, paylaşımında "Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır." notunu düştü.