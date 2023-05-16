Eşme Akıncı olayında sürpriz gelişme: Bulundu mu?

Günlerdir Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı olayında günler sonra beklenen gelişme yaşandı. 3 Mayıs gecesi evden tek başına ayrılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle kaçırıldığı, öldürüldüğü iddiaları ortaya atıldı.

AHIRDA BULUNDU



Eşmi Akıncı'dan haber alamayan ailesi, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.



Kayıp kadın, 15 Mayıs tarihind çevredekiler tarafından beldede kullanılmayan ahırda bulundu.



Ermenek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi