Eşme Akıncı olayında sürpriz gelişme: Bulundu mu?

Bir süredir kayıp olarak aranan Eşme Akıncı olayında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ailesinin Müge Anlı ve ekibinden yardım istediği Eşme Akıncı bulundu.

Eşme Akıncı olayında sürpriz gelişme: Bulundu mu?

Günlerdir 'da aranan Eşme Akıncı olayında günler sonra beklenen gelişme yaşandı. 3 Mayıs gecesi evden tek başına ayrılan ve o günden bu yana kendisinden alınamayan 52 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle kaçırıldığı, öldürüldüğü iddiaları ortaya atıldı. 

AHIRDA BULUNDU

Eşmi Akıncı'dan haber alamayan ailesi, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. 

Kayıp kadın, 15 Mayıs tarihind çevredekiler tarafından beldede kullanılmayan ahırda bulundu.

Ermenek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

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