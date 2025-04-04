Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga
Taksici ile tartışan esnaf, tartıştığı taksiciye bıçak çekti ve ticari taksinin arka camını kırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
İstanbul Kadıköy'de esnaflık yapan bir vatandaş ile yoldan geçen ticari taksi sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle aracından inen taksici ile esnaf birbirine girdi.
BIÇAK ÇEKTİ
Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştıkları esnada esnaf, taksiciye bıçak çekti ve taksinin arka camını kırdı.
KAVGA KISA SÜREDE SON BULDU
Yaşanan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede son buldu.
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