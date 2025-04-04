Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga

İstanbul Kadıköy'de esnaflık yapan bir vatandaş ile yoldan geçen ticari taksi sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle aracından inen taksici ile esnaf birbirine girdi.

BIÇAK ÇEKTİ

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştıkları esnada esnaf, taksiciye bıçak çekti ve taksinin arka camını kırdı.

KAVGA KISA SÜREDE SON BULDU

Yaşanan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede son buldu.