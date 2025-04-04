Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga

Taksici ile tartışan esnaf, tartıştığı taksiciye bıçak çekti ve ticari taksinin arka camını kırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga

'de esnaflık yapan bir vatandaş ile yoldan geçen ticari sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle aracından inen taksici ile esnaf birbirine girdi.

BIÇAK ÇEKTİ

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştıkları esnada esnaf, taksiciye bıçak çekti ve taksinin arka camını kırdı.

KISA SÜREDE SON BULDU

Yaşanan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede son buldu.

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