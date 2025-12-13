Esnaf kavgası cinayetle bitti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki esnafın tartışmasında kan aktı.

Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşı karşıya komşu olan tekel bayi ile oyun salonunun işletmecileri henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Olay kavgaya dönüştü. Tekel bayide çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, tabancayla karşı gruba ateş açtı.

İsimleri öğrenilemeyen iki kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheli kaçtı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi arıyor.