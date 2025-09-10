Esnaf kavgasında traktörle dükkana daldı

Erzurum Kurtuluş mahallesindeki bir mobilyacıda çalışan 44 yaşındaki C.H. ile yan dükkandaki ayakkabıcı K.B. (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Seslerin duyulması üzerine mobilyacıdan çıkan E.H. ile K.B. ve C.H. yaralandı.



Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bir kişi mobilya dükkanına traktörle daldı.



Traktörün çarpması sonucu işyerinde hasar oluştu.



İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.



Kavgaya karışan K.B. gözaltına alındı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve C.H'nin de çeşitli suçlardan 6 kaydının olduğu öğrenildi.