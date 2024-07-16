Esnaf şaştı kaldı: Sadaka olarak verilen paradan aşk notu çıktı

Hatay'da bir genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerindeki not şaşkınlığa neden oldu. Sevdiğine kavuşmak için verdiği sadaka parasının üzerine yazdığı "Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık" ifadeleri yer aldı.

Esnaf şaştı kaldı: Sadaka olarak verilen paradan aşk notu çıktı

Antakya ilçesinde köftecide çalışan Ali Ballı, müşteriden aldığı 20 TL'lik kağıt banknotun üzerine yazı yazıldığını fark etti.

Yazıyı kontrol eden Ballı, paranın üzerinde "Bu para benim sadakam. Lütfen bu parayı bulan bana dua etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Ben Alper'i çok seviyorum. Allah'ım onu bana nasip etsin. Güzel bir geleceğimiz olsun. Kavuşalım artık" ifadeleri yer aldığını gördü.

"ALPER BU KIZ DUY"

İlk kez böyle bir durumla karşılaşan iş yeri çalışanları durum karşısında şaşkınlık yaşadı.

Ballı, yazıya konu olan Alper isimli kişiye seslenerek "Alper bu kızı duy, bu zamanda böyle bir kız bulamazsın." dedi.

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