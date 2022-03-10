Esnafı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı, onları ödedim

İzmir'de esnafı dolandırıp kaçan kuyumcu ve akrabası tutuklandı.



Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Esen(37), iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı ancak çeşitli bahanelerle altınları vermedi.

Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp, ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi.

Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

İSTANBUL'A KAÇMIŞLAR



Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Esen'in, akrabası olan M.E.(34)'nin desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'da saklandığı evde dün gözaltına alınan Mehmet Esen ile yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi.

İki şüpheli İstanbul'da yakalandı

"BORÇLARIM VARDI"



Kuyumcu Esen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim" dediği öğrenildi.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Mehmet Esen ve akrabası M.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.