Esnafla motokuryeler birbirine girdi. “Geciken sipariş” kavgası

Bursa İnegöl 'de gıda satışı yapan işletmelerin sahipleri ile motokuryeler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece 01.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde gelen şikayetler nedeniyle işletme sahipleri ile çalıştıkları motokuryeler arasında tartışma çıktı.

Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 5 motokurye hafif şekilde yaralandı. Ancak taraflar arasındaki gerilim hastanede de sürdü. Burada yeniden çıkan kavgaya polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alındı.