Esnafla nakliyeciler arasında satırlı kavga

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Savaş Caddesi'ndeki esnaf ile tekstil malzemesi taşıyan nakliyeciler arasında yol verme tartışması çıktı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine satır ve bıçakla saldırdılar. Çevredeki esnafın da dahil olduğu kavgada, çıkan arbedede 3 kişi yaralandı.

Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Çevrede esnaflık yapan Baran Bağrıyanık, "Yol kavgası. Biri mağaza sahibi, diğerleri nakliyeci. Birbirlerine yol vermedikleri için tartışılar. Kavga büyüdü. Biz de ayırmak için girdik ama nafile. Bildiğim kadarıyla birinin eli kesildi. Hastaneye götürüldü. Dikiş atılıyormuş" dedi.