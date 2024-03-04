Esnafların tartışmasında kan aktı: 1 ölü

Melikgazi ilçesinde sokakta esnaf olan O.T. ile L.T. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle L.T., yanında bulunan tabancayla O.T.'ye ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından O.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli L.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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