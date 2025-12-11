Eşofman çalan çocuğu iple bağlayan esnaf gözaltına alındı
11.12.2025 19:55
DHA
Sarıyer'de semt pazarında tezgahtan eşofman çaldığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. Çocuğu iple bağladığı tespit edilen R.M.(44), A.A.(43) ve A.G.(34) gözaltına alındı.
Dün Ayazağa Mahallesi’nde iddiaya göre 9 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, kurulan semt pazarına geldi. Çocuk burada iddiaya göre kıyafet tezgahından eşofman çaldı. Çaldığı ürünü ATM’lerin oraya saklayan çocuk ardından pazara geri geldi. İkinci kez hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çocuk bu kez esnaf tarafından yakalandı. Pazar esnafından Ahmet Saydan çocuğu iple bağladı. Ardından da çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi.
Eşofmanın esnaf tarafından geri alınmasının ardından çocuk serbest bırakıldı.
Çocuğu bağlayan esnaf cep telefonu ile görüntüledi...
YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Diğer yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun iple bağlandığı anlar görülüyor. Pazar tezgahının arkasında oturtulan çocuğun olayı anlatan esnafın sözleri karşısında tepki gösterdiği anlarda, "Yalancılar" diye tepki gösterdiği anlar da görüntülerde görülüyor. Tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulan çocuğun kaçmaması için kollarından ve bacaklarından bağlandığı da fark ediliyor.
“ELİNİ KOLUNU BAĞLADIK BURADA”
Çocuğu bağlayan pazar esnafı Ahmet Saydan, "Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni. Anadan doğma ediyorum' dedim. 'Baktım' dedi 'Abi eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik" dedi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 yaşındaki O.U.‘yu bağlayan esnafın R.M.(44), A.A.(43) ve A.G.(34) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ‘çocuğun alıkonulması’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi