Eşofman çalan çocuğu iple bağlayan esnaf gözaltına alındı

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Diğer yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun iple bağlandığı anlar görülüyor. Pazar tezgahının arkasında oturtulan çocuğun olayı anlatan esnafın sözleri karşısında tepki gösterdiği anlarda, "Yalancılar" diye tepki gösterdiği anlar da görüntülerde görülüyor. Tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulan çocuğun kaçmaması için kollarından ve bacaklarından bağlandığı da fark ediliyor.

“ELİNİ KOLUNU BAĞLADIK BURADA”

Çocuğu bağlayan pazar esnafı Ahmet Saydan, "Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni. Anadan doğma ediyorum' dedim. 'Baktım' dedi 'Abi eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik" dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 yaşındaki O.U.‘yu bağlayan esnafın R.M.(44), A.A.(43) ve A.G.(34) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ‘çocuğun alıkonulması’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi