Esra Hankulu davasında sanık Ümitcan Uygun'un SIM kartları değiştirdiği ortaya çıktı

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dosyaya giren iletişim tespit tutanağı dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Buna göre sanık Ümitcan Uygun olay gecesi genç kızın telefonunun SIM kartıyla kendisininkini değiştirdi.



SIM kartların, Uygun'un uyuduklarını ileri sürdüğü saatlerde 04.53'te değiştirildiği belirlendi.



Sanık Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun adını telefon rehberinden sildiği de tespit edildi.



İletişim tespit tutanağından başka önemli bilgiler de var. Uygun, evden çıkarken Hankulu'nun hayatta olduğunu, ölüm haberini diğer sanıkların kendisini araması sonucu öğrendiğini iddia etmişti.



Ancak iletişim tespit tutanağına göre Uygun diğer sanıklar kendisini aramadan önce 5 kez Hankulu'nun telefonunu aradı ancak telefona cevap veren olmadı.

YAKALANMADAN ÖNCE HAKKINDAKİ HABERLERE BAKMIŞ



Uygun'un olay gecesi ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Aleyna Çakır'ın fotoğraflarına baktığı da ortaya çıktı.

Ümitcan Uygun'un yakalanmadan önce de kendisiyle ilgili bir son dakika haberi olup olmadığını kontrol ettiği anlaşıldı.



NE OLMUŞTU?



25 yaşındaki Esra Hankulu 3 Ağustos 2021'de ölü bulunmuş, olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR



Ümitcan Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.