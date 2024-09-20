Esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu olayında tutuklama

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu, annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Esrarengiz şekilde kaybolan Hatice Musaoğlu olayında tutuklama

İlçede yaşayan Hatice Musaoğlu'nun 2006 yılında kaybolmasıyla ilgili kızlarının bir televizyon programına katılarak kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun eşi Nevin Musaoğlu'nun polisteki işlemleri ise devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kaybolmuş, Musaoğlu'nun kızlarının bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kayıp kadının o dönem birlikte yaşadığı oğlunun evinin bahçesinde kepçeyle kazı, garajının tavanı ve tabanında da beton kırılarak arama yapılmıştı. Olayla ilgili Aydın Musaoğlu ve eşi gözaltına alınmıştı.

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