Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girişinden sonra kaybolmasına yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturmada art arda yeni bilgilere ulaşıldı. Türkiye'ye geldiği tespit edilen 15 kişilik Suudi ekipte dikkat çeken bir isim de olduğu ortaya çıktı.
Esrarengiz ekipte Suudi adli tıp kurumunun başında bulunan Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy'nin de olduğu tespit edildi.
AKŞAM GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ MURAT KELKİTLİOĞLU NTV'YE DEĞERLENDİRDİ
Adli delil konusunda uzman olduğu belirtilen Tubaigy'nin, çok sayıda subaya olay yeri inceleme konusunda eğitim verdiği biliniyor.
GÖREVİ DELİL KARARTMAK MI?
Tubaigy'nin delilleri karartmak üzere ekipte yer aldığı ihtimali üzerinde duruluyor.
İŞTE ESRARENGİZ SUUDİ EKİP
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