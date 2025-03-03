Estetik merkezinde kabus! "Dövme sildirmek için gittim az kalsın sakat kalıyordum"

Olay geçtiğimiz yıl Ocak ayında meydana geldi. Sabah gazetesinin haberine göre Merve Köken, vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan dövmelerini sildirmek için estetik merkezine gitti. Köken'in iddiasına göre klinikte uygulanan tedavi sonrası vücudunda yanıklar ve iltihaplanma meydana geldi.



Estetik merkezinin krem önerisinde bulunduğunu söyleyen Köken, ilerleyen günlerde dövmelerin silindiği alanlar kararmaya başlayınca Köken hastaneye gitmeye karar verdi.



"AMELİYAT OLMASAYDI KOLUNU KAYBEDECEKTİ"



Farklı bir hastanede tedaviye alınan Köken'in kollarında yanıklar oluştuğu ve üzerine iddiaya göre ameliyat olmazsa kolunu kaybedebileceği söylendi.



Genç kadın yaşadıkları sonrası rapor alarak kendisine dövme silme işlemi uygulayan yetkililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



RAPORDA KLİNİK KUSURLU SAYILDI



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merve Köken, dövme işlemi sonrasında oluşan yaralanmayı sağlık raporuyla belgeledi. Raporda, "işlemin kusurlu şekilde gerçekleştirildiği ve bu durumun yaralanmaya yol açtığı" yönünde tespitlerin yer aldığı belirtildi.



Klinik sahibi E.C., ise silme işlemi sonrası mağdurun su ile temas etmemesi konusunda kendisini uyardıklarını daha sonra ise başka bir yerle anlaştığı için parasını istediğini belirterek suçlamaları reddetti.



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda E.C., ve işletme çalışanı G. H., hakkında, 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.