Estetik yaptırmak isterken tanınmaz hale geldi

Almanya'da yaşayan Beyhan T. estetik operasyon için yaptığı araştırma sonrası İstanbul'daki bir klinik ile görüştü. Beyhan T., klinik görevlisine karın germe, yağ aldırma, göğüs ve burun estetiğinin yanı sıra yüze dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Görevli, tüm işlemleri aynı anda yapabileceklerini belirtti. Op. Dr. T.Ş., 17 Eylül 2018'de ameliyat için R. Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği'ne giden Beyhan T.'ye ameliyata başlamadan dudaklarına dolgu da yapabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Beyhan T. 6 bin 500 euroluk faturayı ödedi.

Beyhan T.





Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Beyhan T.'nin şikâyetleri 27 Eylül'de, Almanya'ya döndükten sonra başladı. Dudağı ve yüzü şişen Beyhan T.'ye Almanya'daki doktoru, operasyondan kaynaklandığını söyledi. T. Ş. ise İstanbul'a gelmesini söyledi. Hastaneye yatırılan Beyhan T.'ye kortizon hapları verildi.



ALERJİK DENİLDİ



Yeniden Almanya'ya dönen ve verilen hapları alması istenen kadının durumu daha da kötüleşti. T.Ş. operasyonda bir sorun olmadığını, vücudun alerjik reaksiyon göstermiş olabileceğini söyledi. Almanya'da yapılan testlerde ise alerjik bir bulguya rastlanmadı.



Beyhan T., bu kez Almanya'da bir hastaneye gitti. Beyhan T.'nin enfeksiyon kaptığı tespit edildi. Yüzündeki iltihapların temizlenmesi için 3 kez ameliyat yapıldı. Yüzünde kalıcı izler oluşan Beyhan T. işini bırakmak zorunda kaldı, burun ucu düştü, karnında sarkmalar arttı, sağ göğsünde ağrılar oluştu. 2 ay psikolojik tedavi gören Beyhan T. adına, T.Ş.'ye İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde tazminat davası açıldı. T. adına 50 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep edildi. T.Ş.'ye yönelik ‘yaralama' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Tanınmaz hale geldi!

DOKTOR: BİZ DE ANLAMADIK



Suçlanan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. T.Ş. ise “Mahkeme süreci devam ettiği için konuşmak istemem. Ancak Beyhan Hanım'a yardım etmek için elimden geleni yaptım. Bu durumu neyin tetiklediğini bilmiyorum. Meslekten diğer hocalara da sordum sebebini. Ancak neden olduğunu biz de anlamadık. İnsanın kendi dokusu bu şekilde reaksiyon yapmaz" dedi.

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