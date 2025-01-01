Estetikte yeni bir skandal! Doktordan "sahte doktor" iddiası

Pratisyen hekim Merve Sema Yılmaz, 2022 yılında yağ aldırmak ve kalça operasyonu geçirmek için özel bir kliniğe gitti. Klinik de ameliyat için Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Şafak Hastanesine yönlendirdi.



13 Aralık 2022’de Özel Şafak Hastanesi’ne yatışı yapılan Yılmaz iki günde taburcu edildi. Genç kadın, kalıcı izlerin oluşması sebebiyle 18 Ekim 2023’te suç duyurusunda bulundu.



Yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Kendisini bana doktor olarak tanıttı. Elinde bir çok doktor bulunuyordu. Hastanelerle de çalışıyordu. Ameliyat tarihi verdiler. Hemen kan tahlili odur, budur bakmadan direkt ameliyat tarihi verdiler. Vücudumda enfeksiyon var mı yok mu bakmadılar. Ameliyat sonrası kangrene doğru gidiyordum. Sonra ameliyata soktular beni ama her yerde iz kaldı." diye konuştu.



Merve Sema Yılmaz kendisini muayene edip, yönlendiren kişinin aslında bir doktor değil sağlık teknisyeni olduğunu iddia etti.



Merve Sema Yılmaz ile estetik operasyon geçirdikten sonra 18 Aralık'ta ölen sosyal medya ünlüsü Neşe Özkan'ı aynı kişinin yönlendirdiği iddia ediliyor.



28 yaşındaki 2 çocuk annesi Özkan karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından fenalaşmış, hayatını kaybetmişti. Ardından da mezarı otopsi için açılmıştı.

