Eşya taşıma sırasında hayatını kaybetti: İzmir'de feci ölüm

İzmir'de nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş, hayatını kaybetti.

'in Mendere ilçesinde H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü.

H.Y.’nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.

