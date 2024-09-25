Eşya yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

İstanbul Üsküdar'da ev eşyası taşıyan kamyonet devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eşya yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kadıköy istikametine seyir halindeki Metin K. idaresindeki eşya yüklü kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göztepe Köprüsü'nde devrildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Trafik akışının tek şeritten sağlandığı yol kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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