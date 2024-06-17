Et toplamaya geldiği kurban pazarında zabıta ile tartışınca kendini asmıştı: Taburcu edildi

Kayseri'de kurban pazarına sakatat ve et toplamak için gelen Ali B.,zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini asmıştı. Çevredekilerin ipi kesmesiyle kurtarılan Ali B., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Et toplamaya geldiği kurban pazarında zabıta ile tartışınca kendini asmıştı: Taburcu edildi

'nin Talas ilçesinde dün eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

KENDİNİ ASTI

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.

TABURCU EDİLDİ

Çevredekiler ipi keserek Ali B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali B., sabah saatlerinde taburcu edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...