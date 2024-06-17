Et toplamaya geldiği kurban pazarında zabıta ile tartışınca kendini asmıştı: Taburcu edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde dün eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

KENDİNİ ASTI

Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.

TABURCU EDİLDİ

Çevredekiler ipi keserek Ali B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali B., sabah saatlerinde taburcu edildi.