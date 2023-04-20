Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne atama

ESK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çalık görevden alındı. ESK Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Sarıtosun ve Ahmet Kalkan getirildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığına açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 112 vergi müfettişinin ataması da gerçekleştirildi. Bakanlıkta açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 6 vergi müfettiş yardımcılarının atanması uygun görüldü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Ankara Bölge Müdürü Hakan Yurttutan görevden alındı.



TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Ahmet Şahabi Erturhan, Hatay Bölge Müdürlüğüne Altan Altanlar ve Kocaeli Bölge Müdürlüğüne Mehmet Memiş atandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, müfettiş İlker Tura, Serhun Mısırlıoğlu, Himmet Akkaya, Nurullah Demirkıran, Cengizhan Türk, Seyhan Bayramcı, Fatih Çelik, Gülsün Gümüşboğa ve Adem Afşin Ulu'nun ataması yapıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kanca, Muhammed Çolak ve Mustafa Bulut görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan başmüfettişliklere 21 müfettiş, açık bulunan müfettişliklere de yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 3 müfettiş yardımcısı atandı.



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Kamer Erturan İbrişim ve Hakan Nalbantoğlu getirildi.



Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına Lütfi Akca'nın ataması gerçekleştirildi.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 8. Bölge Müdürlüğüne Oğuzhan Yavuz'un, 20. Bölge Müdürlüğüne Kazım Doğru'nun ve 22. Bölge Müdürlüğüne Cengiz Han Kılıçaslan'ın atanmasına karar verildi.



Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret başmüfettişliklerine, ticaret müfettişleri Alper Çoşkun ve Kemal Dedeoğlu, açık bulunan ticaret müfettişliğine de yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcısı Hasan Yaprak'ın ataması yapıldı.



Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 16. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Türksoy'un atanması uygun görüldü.

