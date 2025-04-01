Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kuşadası Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Talip B. (75) idaresindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan 56 yaşındaki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a çarptı.

Kayhan, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, araçtan inen kamyonet sürücüsü kaza yerinden kaçtı.



Yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Kayhan Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Kayhan yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan kamyonet sürücüsü Talip B., Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı.