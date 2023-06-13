Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyetin cezası belli oldu

Et ve Süt Kurumu'na bağlı Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde hayvanlara şiddet uygulanmasına ilişkin olayla ilgili iki personel gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinde, hayvanı sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledikleri öğrenildi. İki işçiye, 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleme ve ''İslam Hukukunda Hayvan Hakları'' adlı kitabı okuma cezası verildi.

Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyetin cezası belli oldu

Et Kombinası Müdürlüğü'nde kesimi yapılacak büyükbaş hayvanlara sopayla şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyetin cezası belli oldu - 1

İKİ PERSONEL GÖZALTINA ALINDI

25 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili kesimhanede işçi olarak görevli M.A.T. ve İ.G. gözaltına alındı.

''SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN VURDUK'' SAVUNMASI

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne götürüldü.

İki şüpheli ifadelerinde, büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAYVAN DIŞKISI TEMİZLEME VE KİTAP OKUMA CEZASI

M.A.T. ile İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme başkanı, şüphelilere 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleme ve ''İslam Hukukunda Hayvan Hakları'' adlı kitabı okuyup, özetini hakime götürme cezası verdi.

ET VE SÜT KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada tepki çeken görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiği ve sorumluların işten el çektirildiği vurgulandı.

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