Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyetin cezası belli oldu

İKİ PERSONEL GÖZALTINA ALINDI



25 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili kesimhanede işçi olarak görevli M.A.T. ve İ.G. gözaltına alındı.

''SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN VURDUK'' SAVUNMASI



Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne götürüldü.

İki şüpheli ifadelerinde, büyükbaşın kafeste kaldığı için huysuzlandığını ve kaçmaya çalıştığını belirterek, sakinleştirmek için önce su sıktıklarını, ardından da başına vurduklarını söyledi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HAYVAN DIŞKISI TEMİZLEME VE KİTAP OKUMA CEZASI



M.A.T. ile İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Mahkeme başkanı, şüphelilere 15 gün boyunca hayvan dışkısı temizleme ve ''İslam Hukukunda Hayvan Hakları'' adlı kitabı okuyup, özetini hakime götürme cezası verdi.



ET VE SÜT KURUMU'NDAN AÇIKLAMA



Olayla ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama yapıldı.



Açıklamada tepki çeken görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiği ve sorumluların işten el çektirildiği vurgulandı.