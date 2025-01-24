Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan tedariki kararı

Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan tedarikine ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, yaklaşan ramazan ayı önceside tüketicilerin uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşabilmesi için bir dizi tedbir alındığı vurgulandı.



Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla TİGEM işletmelerinde bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra ramazan ayı başına kadar 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağı belirtildi.



Söz konusu hayvanların kesimi sonra elde edilecek kırmızı etlerin, PERDER üyesi marketler ile Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin yanı sıra yemek firmaları ve et sanayicilerine ulaştırılacağının altı çizildi.