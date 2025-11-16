Et ve Süt Kurumu'ndan et ithalatı iddiasına yanıt
16.11.2025 20:36
NTV - Haber Merkezi
Et ve Süt Kurumu, et ithalatıyla ilgili iddialara yanıt verdi. İthalatın, manipülatif fiyat artışlarını dengelemek için yapıldığı bildirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan'daki şirketi üzerinden kuruma et satışı yaptığını iddia etmişti.
Yazılı bir açıklama yapan Et ve Süt Kurumu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kurumun tüm faaliyetlerinin denetim altında olduğu vurgulanan açıklamada, "kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurulmaktadır." denildi.