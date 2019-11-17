Etek boyu ölçen hakim 5 ay sonra göreve döndü

Duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulup tutanak düzenletince HSK tarafından açığa alınan Hâkim Mehmet Yoylu 5 ay sonra göreve döndü.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre HSK, ‘soruşturmanın selameti’ için Yoylu’yu eski görev yerine değil, Gebze’ye gönderdi.



İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi’nde 29 Mayıs’ta görülen bir davada hâkim ile davacı avukatın arasında ‘etek boyu’ krizi çıktı. Avukat Tuğçe Çetin söz alıp ayağa kalktığı sırada, hâkim Mehmet Yoylu etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyledi. Hâkim Yoylu'nun etek hakkındaki görüşlerini almak istediği mahkeme salonundaki iki avukat kadın meslektaşlarına sahip çıktı. Hakim Yoylu bunun üzerine etek boyunun fotoğraflanmasını istedi. Tuğçe Çetin izin vermeyince de etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu tutanağa yazdırdı ve İstanbul Barosu’ndan gereğinin yapılmasını talep etti.

Duruşma tutanağının sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir grup avukat duruşma salonuna girip hakim Mehmet Yoylu’yu alkışlayarak protesto etti. Avukat Tuğçe Çetin de aynı kıyafetle olayı protesto etmişti.



24 EKİM'DE GÖREVE İADE EDİLDİ

Avukat Tuğçe Çetin olay ertesi hukuçu nişanlısı İbrahim Öztürk ile Adliye'de.

Bu olayların ardından hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Yoylu açığa alındı. Ancak Yoylu’nun yine HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edildiği ortaya çıktı. HSK kararında, “Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına” denildi. Yoylu’nun soruşturmanın selameti açısından Gebze Hakimi olarak görevlendirilmesine de karar verildi.