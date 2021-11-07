Etek boyu ölçen hakime ceza

İstanbul'da duruşma sırasında kadın avukatın etek boyunun ölçülmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu'ya Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görev yeri değişikliği cezası verildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, HSK İkinci Dairesi tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonrasında Yoylu hakkındaki "tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına" hükmedildi.

Ayrıca aynı yerde göreve devam etmesinin soruşturmanın gidişatına zarar vereceği gerekçesiyle tedbiren Gebze Hâkimi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi de Haziran ayında hakim Mehmet Yoylu'ya 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetmişti.