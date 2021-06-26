Etek boyu ölçen hakimin cezası belli oldu

Katıldığı duruşmada bir avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutturan hakim Mehmet Yoylu'ya 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

NTV Haber 26.06.2021 - 12:53

Etek boyu ölçen hakimin cezası belli oldu

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Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada bir avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutturan ve etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu hakkında kararını verdi.

TOPLAM 2 YIL 3 AY 6 GÜN HAPİS CEZASI

Bu davranışı hakaret olarak değerlendiren Daire, Yoylu'nun 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Daire ayrıca Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirdi.

Yoylu'ya "yine hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verildi.

Toplamda hakime, 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Mehmet Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse, cezaları düşecek.

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