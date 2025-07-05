Etek tekere dolandı, bisiklet devrildi

Adıyaman’da, eteğin tekere dolanması elektrikli bisiklet devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Etek tekere dolandı, bisiklet devrildi

Yusuf T.'nin, kullandığı elektrikli bisikletin arka tekerine Fatma T.’ye ait etek dolandı.

Eteğin tekere dolanması sonucu elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak Örenli TOKİ mevkiinde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf T., ile elektrikli bisiklette bulunan Fatma T., ve 6 yaşındaki Elif T., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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