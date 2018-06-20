AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı İstanbul'daki etkinlikte konuştu.

Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderlerinin bir araya geldiği toplantıda katılımcıları Arapça, Kürtçe ve Türkçe selamlan Sancak, 180 yıldır Batı'dan dayatılan parlamenter demokratik rejimin özünde bürokratik oligarşi olduğunu söyledi.

"Bu sistemi dönüştürmeye ve bu prangadan kurtulmaya çalışıyoruz. Bunun farkına varan liderlerimiz bu sistemi değiştirmeye çalışırken şehit düştüler. Büyük Sultan Abdülaziz bu uğurda şehit oldu. Büyük Sultan Abdülhamit bu uğurda hal edildi ve şehit edildi." diyen Sancak şöyle konuştu:

"Bu melanet sistemi ilk değiştiren Gazi Mustafa Kemal'di. Gazi Mustafa Kemal aslında bir başkanlık sistemi inşa etmişti ama bunun farkına varan Batı, çeşitli tezgahlarla erken yaşta ve esrarengiz bir şekilde Gazi'yi de şehit ettiler."

Sancak, 24 Haziran'da İkinci Kurtuluş Savaşı'nın verileceğini, sandıkta emperyalizmin zincirini kıracaklarını söyledi.