Eti Maden 264 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre farklı branşlarda istihdam edilmek üzere 264 sürekli işçi alınacak. Peki, Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Eti Maden 264 sürekli işçi alımı yapacak: Eti Maden işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 264 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada; "Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 16 sürekli , Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 16 sürekli işçi, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 162 sürekli işçi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 62 sürekli işçi olmak üzere toplam 256 sürekli işçinin açıktan işe alınması için ilgili mercilerden gerekli izinleralınmıştır." denildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlana başvurular 26 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak.Aranılan şartlar İŞKUR tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 26.08.2024 tarihinde yayımlanacak

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