Etiketler değişiyor: Artık "krema" yazamayacaklar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık krema yerine kremsos ifadesinin kullanılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

KREMA YAZAMAYACAKLAR

Krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulanan paylaşımda, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların "krema" adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilerek, gıdada bilgi kirliliğine son verildiğinin altı çizildi.

ARTIK KREMSOS YAZACAK

Paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'kremsos' ifadesi kullanılacak." bilgisi yer aldı.