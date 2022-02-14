Etiketlerde KDV indirimi başladı: Zincir marketlerden açıklamalar...

Cumartesi günü açıklanan yeni ekonomi paketinde enflasyon ile mücadelede önemli bir adımda adıldı. Temel Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim için bugünü işaret etmişti.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yolculuğu öncesi "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" diye konuştu.

Dev market zincirlerinden de arka arkaya açıklamalar geldi.

CARREFOURSA

Zincir marketlerden CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik." ifadelerine yer verildi.

MİGROS



Bir diğer önemli zincir marketlerden Migros da KDV indirimini etiketlerine yansıttı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 20 binin üzerinde ürünümüzün fiyatı bu karar doğrultuda indirilmiştir.

BİM



İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market ise BİM. Marketten yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.



HAPPY CENTER



Happy Center, KDV’de 7 puanlık indirimini tüm noktalarında hayata geçirdi. Happy Center KDV indirimini bugün sabah saatlerinden itibaren tüm marketlerinde etiketlerine yansıttığını duyurdu.

Onur Marketleri'ni bünyesinde bulunduran Özen Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde açıklanan KDV desteğinin çok önemli bir destek olduğunu, vatandaşların gıdaya kolay ulaşabilmesi adına yüzde 7 üzerine ek yüzde 7’ye varan indirimin de kendileri tarafından yapılacağını söyledi.



DENETİMLER DE BAŞLADI

﻿Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde denetimlere başladı.



Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir markette KDV oranlarını denetledi.





Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.



Denetim yapılan markette KDV indirimin etiketlere yansıtıldığı görüldü.



ENFLASYONA NASIL YANSIYACAK?