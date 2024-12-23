Etil alkol siparişi harekete geçirdi: Marmaris'te sahte içki operasyonu

İl Jandarma ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ticareti yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda Çıldır Mahallesi'nde ikamet eden B.Y'nin kaçak içki yapımı için İzmir'den etil alkol getireceği ihbarı üzerine şüphelinin aracına operasyon düzenlendi.



Operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.