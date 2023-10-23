Etil alkolden ölüm iddiası

ALKOL TÜRLERİ

Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol, içki yapımında kullanılıyor. Ancak saf etil alkol kullanımı komaya ve ölüme neden olabiliyor.

Kimya sanayii için odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturulan metil alkol ise düşük maliyeti nedeniyle sahte alkol yapımında kullanılıyor.