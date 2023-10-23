Etil alkolden ölüm iddiası

Samsun'da etil alkol içtiği iddia edilen bir kişi, misafir olarak gittiği evde yaşamını yitirdi.

Etil alkolden ölüm iddiası

Samsun'da etil alkol içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Sahte içki yapan bir kişiden etil alkol alıp içtiği iddia edilen Ender S.(43), daha sonra arkadaşının evine misafirliğe gitti.

Evin koridorunda olduğu yere düşen Ender S'nin  arkadaşı sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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Eve giden sağlık ekipleri Ender S.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ender S.'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

ALKOL TÜRLERİ

Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol, içki yapımında kullanılıyor. Ancak saf etil alkol kullanımı komaya ve ölüme neden olabiliyor. 

Kimya sanayii için odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturulan metil alkol ise düşük maliyeti nedeniyle sahte alkol yapımında kullanılıyor. 

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