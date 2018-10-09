İstanbul Etiler'de, 13 yıl önce bir otomobil galerisine, daha önceki bir husumete dayalı olarak "barış görüşmesi" için giden iki grup arasında yeniden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.



Oto galerisinde yaşanan kanlı çatışmanın failleri olarak aranan Günay B. ve kardeşi Yılmaz B. adlı zanlıların Bakırköy'de bir evde kaldıkları ihbar edildi.



Zanlıların adreslerine baskın düzenleyen polis, cinayetin faili olarak aranan 2 kişiyi yakalayarak tutukladı.



Zanlıların kaldıkları evde yapılan aramalarda, sırtında ve göğsünde ''polis'' yazan 1 yelek, 1 kurşun geçirmez çelik yelek, 2 Glock tabanca, 2 uzun namlulu silah dipçiği ve sahte kimlikler ele geçirildi.