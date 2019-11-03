Etiler'de gece kulübü sahibi iş yerinde ölü bulundu

Beşiktaş Etiler’de bulunan ünlü bir gece kulübünün sahibi Hüseyin Türk, iş yerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.



Olay, Etiler Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi.

İddiaya göre, Hüseyin Türk ve adı öğrenilemeyen oğlu, sabah 06.00 sıralarında kapattıkları iş yerinde uyudu. Akşam saat 19.30 sıralarında uyanan Türk'ün oğlu, yanına gittiğinde babasının tepki vermediğini fark etti.



İhbar üzerine gece kulübüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.



Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, ünlü gece kulübüne akın etti.