Etiler'de ünlülerin kuaföründe silahla tehlikeli oyun: 1 yaralı

İstanbul Etiler'de Tepecik Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana gelen olayda sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı.

Müşteri F.K'nin oynadığı ruhsatlı tabanca yanlışlıkla ateş aldı. Bu sırada diğer müşteri H.B.Ç. (16) omzundan vuruldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı H.B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

