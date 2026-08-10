Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı.



Seçimde Yeni Parti’nin adayı Mehmet Özdemir ve CHP’nin adayı Seda Dilber yarıştı. AK Parti ise aday çıkarmadı.

Seçimin ilk turunda Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP adayı Seda Dilber 11 oy aldı. 6 boş ve 6 çekimser oy kullanıldı. İkinci turda da Özdemir 18, Dilber 11 oy alırken, 8 boş ve 4 geçersiz oy kullanıldı.

Üçüncü turda ise AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 22, Özdemir 19 oy aldı. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması üzerine yapılan son turda ise 41 oyun 21’ini Seda Dilber, 19’unu Mehmet Özdemir aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP’nin adayı Seda Dilber, Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi.

ERDAL BEŞİKCİOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

42’si belediye görevlisi, 13’ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik, 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B., ve A.A.'nın da aralarında olduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, mühendisler, Belediye iştiraki Etimkent AŞ.’nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldı. Belediyede ve şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

40 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle, 10 şüpheli adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik sabaha karşı Erdal Beşikcioğlu dahil 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti.

ERDAL BEŞİKCİOĞLU'NUN İFADESİ

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetmişti. Beşikcioğlu, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi ve para transferinin olmadığını savunmuştu.

SUÇLAMALAR NELER?

Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği suçlamalar arasında yer alıyor.