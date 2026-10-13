Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon. 25 kişi gözaltına alındı
13.10.2026 07:33
Son Güncelleme: 13.10.2026 08:03
Etimesgut Belediyesi yeni operasyon
Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma yeni bir operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
NTV Muhabiri Mustafa Berber, gözaltına alınan belediye başkan yardımcılarından birinin tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Erdal Beşikcioğlu'nun ardından yapılan seçimde göreve geldiğini bildirdi.
SUÇLAMALAR NELER?
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “suç örgütü kurma yönetme veya üyelik, zimmet, rüşvet, irtikat, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor.
ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE OPERASYON
42’si belediye görevlisi, 13’ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik, 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu , Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B., ve A.A.'nın da aralarında olduğu 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle, 10 şüpheli adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik sabaha karşı Erdal Beşikcioğlu dahil 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti.
ERDAL BEŞİKCİOĞLU'NUN İFADESİ
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, ifadesinde suçlamaları reddetmişti. Beşikcioğlu, ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi ve para transferinin olmadığını savunmuştu .
BEŞİKCİOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Beşikçioğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Seda Dilber kazandı.
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, görevden uzaklaştırıldı.
MART AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI
Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin “zimmet” suçundan soruşturma başlatmıştı.
4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, soruşturmanın başlamasına neden olan şikayeti belediyenin yaptığını açıklamıştı.
Belediyeye yönelik siyasi bir operasyon durumu olmadığını ifade eden Beşikcioğlu “Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.’de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır.” demişti.